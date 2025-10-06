ОВА: сили РФ знову «Шахедами» атакували цивільну інфраструктуру Одещини

Російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру Одещини «Шахедами», повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Незважаючи на активну роботу ППО, зафіксовано влучання по території цивільного промислового об’єкту. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували працівники ДСНС», – написав він у телеграмі.

За його даними, жертв та руйнувань немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



