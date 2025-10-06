ДСНС: число постраждалих через удар РФ по Харкову зросло

Число постраждалих через російський удар по Харкову зросло до чотирьох людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Раніше було відомо про трьох постраждалих.

Пізно ввечері 5 жовтня сили РФ масовано атакували Харків дронами. За даними ДСНС, у Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об’єктів, у Шевченківському – горів автомобіль. Також пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.