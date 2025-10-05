Сили РФ вдарили дронами по автівках на Харківщині: є загиблі, постраждала волонтерка – прокуратура

У неділю, 5 жовтня, сили РФ атакували два автомобілі на Харківщині, повідомляє пресслужба місцевої прокуратури.

«За даними слідства, 5 жовтня близько 12:00 російський ударний безпілотник, попередньо «Молнія», влучив у автомобіль, що їхав трасою у Купʼянському районі. Поранення отримала 37-річна волонтерка, яка була за кермом», – зазначили у відомстві.

Також, за даними прокуратури, 5 жовтня орієнтовно о 14:00 FPV-дрон влучив у автомобіль у с. Колодязне, що на Купʼянщині. Загинули двоє чоловіків віком 50 та 35 років.

«За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів», – підсумували у відомстві.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.