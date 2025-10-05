ОВА: на Тернопільщині через масований удар сил РФ пошкоджений дах будівлі

На Тернопільщині через масований удар сил РФ зафіксоване пошкодження даху будівлі, повідомила у телеграмі обласна військова адміністрація.

«Цієї ночі (у ніч проти 5 жовтня – ред.) Україна знову була під російською комбінованою атакою. На Тернопільщині зафіксовано падіння уламків ракети та кількох БПЛА», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, постраждалих і руйнувань немає.

Наголошується, що є «незначне пошкодження» даху будівлі на Чортківщині.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що у ніч на 5 жовтня війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням 496 ударних БпЛА та 53 ракет різного типу, основний напрямок удару – Львівщина. Українські військові зафіксували прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

За даними президента Володимира Зеленського, під ударом були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.

Міноборони Росії заявило в неділю, що сили РФ завдали масованих нічних ударів по українських військово-промислових об’єктах та газово-енергетичній інфраструктурі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.