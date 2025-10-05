«Путін просто сміється із Заходу»: Зеленський відреагував на нову атаку РФ і заявив про «слабку» реакцію світу

Сили РФ нарощують удари по газовій та енергетичній інфраструктурі України напередодні зими, а міжнародна реакція «залишається слабкою», зазначив президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні 5 жовтня.

«На жаль, немає достойної реакції світу на все те, що відбувається, на постійне збільшення масштабів і наглості ударів», – заявив президент.

Він наголосив, що саме через відсутність належної реакції союзників, президент РФ Володимир Путін відхиляє пропозиції щодо припинення атак.

«Він просто сміється із Заходу, з того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь. Росія відкинула усі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари. Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру. І саме зараз перед зимою – газову інфраструктуру, генерацію, передачу електроенергії», - пояснив він.

Зеленський відзначив, що наразі просто нуль реальної реакції світу.

«Ми будемо боротися все ж таки, щоб світ не мовчав, щоб Росія відчула відповідь», – додав він.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що у ніч на 5 жовтня війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням 496 ударних БпЛА та 53 ракет різного типу, основний напрямок удару – Львівщина. Українські військові зафіксували прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

За даними президента Володимира Зеленського, під ударом були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.

Міноборони Росії заявило в неділю, що сили РФ завдали масованих нічних ударів по українських військово-промислових об’єктах та газово-енергетичній інфраструктурі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



