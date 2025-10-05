ЗСУ про нічну атаку РФ: є прямі влучання на 20 локаціях, основний напрямок удару – Львівщина

У ніч на 05 жовтня сили РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням 496 ударних БпЛА та 53 ракет різного типу, основний напрямок удару – Львівщина, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

За даними ЗСУ, війська РФ для атаки застосували:

• 496 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Кача - ТОТ Криму, близько 250 із них – «Шахеди»;

• дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької обл. - рф;

• 42 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К (райони пусків: Самарська, Курська, Брянська області - РФ);

• 9 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря.



За попередніми даними, станом на 14:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 478 повітряних цілей, зокрема 439 БпЛА, одну аеробалістичну ракету «Кинджал»,32 крилатими ракетами Х-101/Іскандер-К та швість «Калібр». Ще шість російських ракет не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються).

Українські військові зафіксували прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Уночі низка українських регіонів зазнала атаки РФ. На Львівщині загинули четверо людей, ще стільки ж – поранені. Відомо про одну поранену людину на Прикарпатті. У Запоріжжі, серед іншого, пошкоджені вісім багатоповерхівок, загинула 69-річна жінка, поранені 10 людей, серед них є дитина 16-ти років.

Також місцева влада повідомила про влучання по енергообʼєкту на Чернігівщині та по промисловому цивільному обʼєкту на Вінниччині.

За даними президента Володимира Зеленського, внаслідок атаки РФ загинули пʼятеро людей, ще десять – поранені, під ударом були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.

Міноборони Росії заявило в неділю, що сили РФ завдали масованих нічних ударів по українських військово-промислових об’єктах та газово-енергетичній інфраструктурі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



