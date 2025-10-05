Жертви, горить індустріальний парк, зруйнована інфраструктура. Наслідки повітряної атаки Росії (оновлюється)

Російська армія у ніч на 5 жовтня атакувала майже всі регіони України ударними БПЛА, а після 6-ї години ранку здійснила запуски крилатих ракет «Кинджал» із моря і бомбардувальників Ту-95МС. Групи крилатих ракет атакували 9 областей України.

Станом на на 10: 40 атака російських «Шахедів» триває.

Радіо Свобода збирає інформацію про наслідки масованої повітряної атаки Росії по Україні.

Росія атакувала Україну 50-тьма ракетами, зокрема «Кинджалами», запустила майже 500 ударними дронів. Під ударом були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області, повідомив президент України Володимир Зеленський.

знову били по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей

«Сьогодні росіяни знову били по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей.

Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор.

Одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися», – написав президент у телеграмі.

Львів

Із 4-ї ранку у Львові почали лунати вибухи, працювала ППО.

Моніторингові канали почали повідомляти про десятки влучень у самому місці і по Львівські області

Через масований ракетний удар по Львову у місті стався частковий блекаут, виникли чисельні пожежі. У місті сильне задимлення.

Громадський транспорт спочатку не працював, але потім повідомили про поступове відновлення його роботи.

У Львові горить індустріальний парк Sparrow, повідомив міський голова Андрій Садовий.

За попередніми даними, постраждалих немає.

«Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової», – написав він у телеграмі.

Львівщина

Унаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами на Львівщині загинули 4 людини, ще дві – травмовані, такі попередні дані повідомляють у ДСНС України.

Як повідомив голова Львіської ОВА Микола Козицький, у Лапаївці російська армія поцілила по житловій забудові, внаслідок чого і загинули четверо людей.

Кількість жертв може бути більшою.



За попередньою інформацією, внаслідок удару один будинок зруйнований, ще вісім – пошкоджені.

Загалом у області травми отримали шестеро людей.



На місцях продовжують працювати всі профільні служби, які ліквідовують наслідки удару та надають допомогу людям.

Близько 9:00 на Львівщині було оголошено відбій повітряної тривоги, що тривала із 3:30.

Вінниччина

Через нічну масовану РФ атаку на Вінниччині є влучання в промисловий цивільний обʼєкт, повідомила у телеграмі перша заступниця начальника Вінницької ОВА



За попередньою інформацією, постраждалих немає.



На місці удару працюють відповідні служби.

Запоріжжя

Російська армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю БпЛА та керованими авіабомбами.

Одна людина загинула, ще 9 дістали поранення внаслідок нічної російської повітряної атаки, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, було щонайменше десять «прильотів» по місту, були пошкоджені 8 багатоповерхівок і 8 приватних будинків та нежитлові будівлі.

Виникли пожежі, горіли автомобілі.

Прикарпаття

Російські війська вночі масовано атакували Івано-Франківщину, ціллю були об’єкти критичної інфраструктури, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Голова ОВА повідомила, що в одній з громад області внаслідок атаки частково пошкоджено житловий будинок. Про інші наслідки атаки вона не інформує.