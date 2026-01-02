Понад половина українців вважає, що Україна не має йти на територіальні поступки – опитування

Понад половина українців (53%), опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, вважає, що «за жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності». Водночас рівно третина респондентів (33%) дотримується думки, що «для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій».

Про це свідчать результати опитування, проведеного з 26 листопада до 29 грудня 2025 року, був опитаний 1001 українець віком від 18 років на контрольованих владою територіях держави.

Ситуація майже не змінилася порівняно з попереднім опитуванням, проведеним на початку жовтня 2025 року – тоді на підтримку можливої відмови від територій висловилися 38% респондентів, а категорично проти були 54%.

Серед інших основних результатів соціологи виділяють такі:

69% українців готові схвалити мирний план, який, серед іншого, включатиме заморожування ситуації за нинішньою лінією фронту разом із гарантіями безпеки для України (і без офіційного визнання окупованих територій частиною Росії);

водночас 74% (майже стільки ж було у вересні) відкидають план, який би, серед іншого, включав відведення військ з Донбасу, обмеження на українську армію і разом з цим не містив конкретних гарантій безпеки;

лише 10% українців очікують на завершення війни до початку 2026 року і ще лише 16% очікують хоча би в першій половині 2026 року;

62% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно (у вересні було стільки ж).





Наприкінці 2025 року в ефірі американського телеканалу Fox News президент України Володимир Зеленський сказав, не назвавши джерело даних, що 87% українців хочуть миру, але 85% громадян виступають проти виходу ЗСУ з Донбасу.

Глава української держави зазначив, що всі сторони переговорів мають розуміти, що вихід з Донбасу є «найгіршим сценарієм». «Це є великим ризиком для України. Неприйнятний для українців. Референдум не буде позитивним», – додав президент.