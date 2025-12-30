Українці стали менше вірити, що НАТО є найкращою гарантією безпеки – опитування

Всеукраїнське опитування, проведене Фондом «Демократичні ініціативи» та Центром Разумкова у грудні 2025 року, показало, що українці стали менше вірити в те, що найкращою гарантією безпеки держави буде вступ до НАТО. Опитано 2000 респондентів віком від 18 років по всій підконтрольній Україні території.

У грудні 2024 року вступ до НАТО називали такою гарантією 55% респондентів, у грудні 2025-го – лише 38%.

При цьому інші варіанти гарантій безпеки також значно популярнішими не стали.

Угоди про стратегічну оборонну співпрацю з кількома країнами-членами НАТО назвали найкращою гарантією безпеки 15% опитаних (рік тому таких було 9%), а нейтральний статус, забезпечений міжнародними гарантіями для суверенітету України – 16% (у грудні 2024-го – 12%).

Також згідно з результатами, 76% українців вважають неприйнятним визнання окупованих територій частиною РФ, погоджуються на це лише 13%, а ще 11% утрималися від відповіді.

Раніше цього тижня в ефірі американського телеканалу Fox News президент України Володимир Зеленський сказав, не назвавши джерело даних, що 87% українців хочуть миру, але 85% громадян виступають проти виходу ЗСУ з Донбасу.

Глава української держави зазначив, що всі сторони переговорів мають розуміти, що вихід з Донбасу є «найгіршим сценарієм». «Це є великим ризиком для України. Неприйнятний для українців. Референдум не буде позитивним», – додав президент.

Як свідчать результати іншого опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 26 листопада-13 грудня 2025 року, Більшість українців – 63% – готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, а лише чверть українців розраховують на завершення в умовно недалекій перспективі.

За цим опитуванням, російський план лишається категорично неприйнятним для 75% українців. Лише 17% українців готові на російську версію миру (стільки ж було раніше).



Умовний план Росії передбачає, що, серед іншого, Україна виводить війська з частини Донеччини, яку зараз контролює, і офіційно визнає Крим, Донецьку і Луганську області частиною Росії і назавжди відмовляється від них, Росія зберігає контроль над окупованими частинами Херсонщини і Запоріжжя.

Частина Донбасу перебуває під контролем українських військових. На фронті тривають запеклі бої.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість помічник російського президента Юрій Ушаков, коментуючи цю заяву, заявив, що «весь Донбас – російський».