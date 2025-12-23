Існування «Єдиного марафону» не зовсім корелюється з виборчим процесом – заступник голови ЦВК

Формат «Єдиного марафону» не повною мірою відповідає стандартам виборчого процесу та виборчої кампанії. Про це в ефірі Радіо Свобода 23 грудня заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, коментуючи можливість проведення виборів за умов воєнного стану.

За його словами, в законодавстві про воєнний стан, зокрема в розділі Конституції щодо захисту основних прав і свобод, чітко визначено вимоги до виборів, включно з виборчими правами громадян та стандартами їхнього проведення. Формат «Єдиного марафону», наголосив він, є одним із елементів, який потребує окремого врегулювання.

«Це теж питання дотримання стандартів, бо існування формату «Єдиного марафону» не зовсім кореспондується з виборчою кампанією, з виборчим процесом», – сказав він.

Дубовик зазначив, що питання виборів не зводиться лише до юридичних аспектів воєнного стану, а потребує комплексного законодавчого рішення. Зокрема, йдеться про «забезпечення можливості вільного радіо- та телемовлення».

«На сьогодні діють певні обмеження, пов’язані із загрозою ворожої пропаганди. Рішення, ухвалені державними органами, ми всі виконуємо. На момент розгортання виборчої кампанії, можливо, це має зазнати певних змін, оскільки повинно бути забезпечене вільне вираження думок, зокрема через засоби масової інформації для тих громадян, які не користуються соціальними мережами та не мають необхідних пристроїв чи доступу до інтернету для перегляду YouTube. Кандидати на будь-яку посаду повинні мати можливість вільно висловлювати свою думку», – пояснив він.

Він також наголосив, що будь-яке послаблення обмежень можливе виключно за умови належної безпекової ситуації. Якщо ж безпекові ризики зберігатимуться, про скасування обмежень, за його словами, не може йтися.

Відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, головні українські телеканали транслюють спільний контент – цілодобовий телемарафон «Єдині новини», який вони створюють у співпраці з високопоставленими представниками влади.

Минулого року опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), засвідчило, що довіра до телемарафону «Єдині новини» продовжує знижуватися: у грудні 2023 року 43% опитаних українців довіряли телемарафону, а не довіряли – 38%. Станом же на початок лютого 2024 року, частка тих, хто довіряв, знизилася до 36%. Натомість до 47% зросла частка тих, хто йому не довіряє.

У звіті Єврокомісії щодо виконання Україною умов для початку переговорів про вступ до ЄС наголошувалося на необхідності відновити незалежний медіаландшафт.