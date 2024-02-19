Довіра до телемарафону в Україні знову знизилася – КМІС

Довіра до телемарафону «Єдині новини» продовжує знижуватися: у грудні 2023 року 43% опитаних українців довіряли телемарафону, а не довіряли – 38%. Станом же на початок лютого 2024 року, частка тих, хто довіряє, знизилася до 36%. Натомість до 47% зросла частка тих, хто йому не довіряє, свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Соціологи зазначили, що вперше зафіксували негативний баланс довіри-недовіри. Тобто глядачів, які не довіряють телемарафону, більше, ніж тих, хто довіряє. Більше прихильників «Єдиних новин» серед опитаних, які довіряють президенту України Володимиру Зеленському.

«Важливо зазначити, що хоча ті, хто не довіряє Зеленському, значно більш критичні до телемарафону, але і серед тих, хто довіряє Зеленському, телемарафону довіряють 48%, не довіряють – 33%», – зазначили у КМІС.



Також, за даними опитування, підтримка телемарафону у всіх регіонах України не перевищує 40%.

Раніше, у травні 2022 року, «Єдиним новинам» довіряло 69% опитаних українців.

Читайте також: У Зеленського не бачать причин закривати телемарафон «Єдині новини»

У звіті Єврокомісії щодо виконання Україною умов для початку переговорів про вступ до ЄС наголошується на необхідності відновити незалежний медіаландшафт. У звіті вказано, що навесні 2022 року влада запустила телемарафон «Єдині новини» і відключила з цифрового ефірного мовлення три опозиційні телеканали.

Відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, головні українські телеканали транслюють спільний контент – цілодобовий телемарафон «Єдині новини», який вони створюють у співпраці з високопоставленими представниками влади.



Опитування проводилось упродовж 5-10 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю. Опитано 1202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). Похибка не перевищує 5%.