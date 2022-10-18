Депутатка з СН звернулася до СБУ, МКІП і Нацради через ексведучих каналів Медведчука і Мураєва у телемарафонах

Народна депутатка фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла вимагає відсоторонити колишніх ведучих телеканалів Віктора Медведчука і Євгенія Мураєва від участі у телемарафонах. Відповідне звернення вона адресувала до СБУ, Міністерства культури та інформполітики, а також до Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

«Прошу здійснити належні дії щодо безстрокового відсторонення осіб, які підігравали ворогу та просували прокремлівські наративи, «дискримінацію» російської мови, «громадянську війну» на Донбасі, правомірність загарбання Росією Криму тощо від участі в ефірах телемарафонів «Єдині новини», «Freedom» та інших медійних марафонах», – наголосила Безугла у своєму зверненні.

У документі вона зазначає, що має на увазі, зокрема таких журналістів, як: Василь Голованов, Тигран Мартиросян, Наташа Влащенко, Тетяна Гончарова, Назар Довгий та Анастасія Даугуле.

На початку жовтня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що «багато закидів, які звучали з приводу тих чи інших ведучих, неактуальні щонайменше два-три роки».

«Вони залишили роботу на медведчуківських чи інших якихось каналах досить давно. Можуть бути різні позиції щодо ставлення цих журналістів до того, що вони робили раніше, але принаймні під час війни вони показують абсолютно адекватну, професійну, патріотичну роботу і працюють у ЗМІ, до яких мало запитань», – наголосив Ткаченко.

20 березня РНБО ухвалила рішення, згідно з яким, в умовах воєнного стану усі загальнонаціональні інформаційні канали мають транслювати цілодобовий телемарафон.

24 квітня «Детектор Медіа» вказав на те, що у марафоні «Єдині новини» та FreeДом працює ціла низка ведучих, які, як наголосили у виданні, «очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом».

29 вересня Незалежна медійна рада закликала Міністерство культури та інформаційної політики «припинити популяризувати членів колишньої «ОПЗЖ» у марафоні «Єдині новини».