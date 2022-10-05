Ткаченко «не бачить потреби» у долученні «Прямого», «Еспресо» і «5 каналу» до єдиного телемарафону

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко «не бачить потреби» у долученні каналів «Прямий», «Еспресо» і «5 канал» до єдиного телемарафону. Про це він зазначив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ви самі кажете про необхідність збереження так би мовити різноманітності в телевізійному просторі. От у нас є різноманітність у телевізійному просторі», – наголосив він.

За словами Ткаченка, «Прямий», «Еспресо» і «5 канал» не були свого часу долучені до марафону «Єдині новини» через те, що з їхнім керівництвом «не вдалося знайти компроміс».

«Потрібно було або змінювати той формат, який уже налагодився, або їм змінювати підходи стосовно їхнього бачення того, як це мало б відбуватися. Тому що не можна транслювати марафон 12 годин і мати своє мовлення (це як пропонувалося), і водночас бути долученим до телемарафону. На це ми відповіли: «Будь ласка, можете включати телемарафон, як це роблять багато інших регіональних каналів», – зазначив міністр культури та інформаційної політики.

20 березня РНБО ухвалила рішення, згідно з яким, в умовах воєнного стану усі загальнонаціональні інформаційні канали мають транслювати цілодобовий телемарафон.

4 квітня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) вимкнули мовлення в цифровій мережі Т2 каналів «Прямий», «Еспрессо» та «5 канал». Представники цих каналів назвали таке рішення Концерну «незаконним і несправедливим».

9 травня Держспецзв'язку повідомили, що причина вимкнення каналів – виконання рішення РНБО про трансляцію спільного марафону.

30 травня антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що колишній президент, а нині народний депутат Петро Порошенко «продає самозакоханість» в ефірах «Прямого», «Еспресо» і «5 каналу», що не вписується в інформаційну політику під час війни. Такі закиди Петро Порошенко і його соратники тоді не коментували.