У Зеленського не бачать причин закривати телемарафон «Єдині новини»

Причиною створення телевізійного марафону «Єдині новини» було повномасштабне вторгнення Росії, яке не припинилося, тому нема підстав для його припинення, вважає радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.



«Я поки що не бачу підстав, щоб ми мали завершувати саме марафон як один із інструментів. Ще раз підкреслюю: в нас в Україні сьогодні є можливість отримувати плюралістичну точку зору на ті чи інші події, обговорювати. Багато є можливостей, багато є майданчиків, інструментів. У вас (Радіо Свобода – ред.) також можна проводити будь-які дискусії. Ви отримуєте велику кількість глядачів, слухачів які будуть достатньо зацікавлені в тому, щоб отримати ваші експертні позиції. І це ж говорить про те, що ландшафт не монополізований», – сказав Подоляк в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода LIVE»).



У звіті Єврокомісії щодо виконання Україною умов для початку переговорів про вступ до ЄС наголошується на необхідності відновити незалежний медіаландшафт. У звіті вказано, що навесні 2022 року влада запустила телемарафон «Єдині новини» і відключила з цифрового ефірного мовлення три опозиційні телеканали.



«У наступному році Україна має… розробити дорожню карту для підтримки відновлення плюралістичного, прозорого та незалежного післявоєнного медіаландшафту», – зазначається в документі.



Подоляк сказав, що таку дорожню карту влада «буде обговорювати, це входить у перелік наступних кроків, які Україна має проходити».



За даними опитування КМІС, за період з травня 2022 року до жовтня 2023 року простежується зниження довіри до телемарафону «Єдині новини». Соціологи зауважили, що, хоча телемарафон зберігає позитивний баланс довіри-недовіри, але при цьому з 69% до 48% стало менше тих, хто йому довіряє (і натомість з 12% до 39% стало більше тих, хто йому не довіряє).



Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, зауважив, що «нинішня динаміка показує запит громадськості на переосмислення функціонування телемарафону».