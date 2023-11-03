Посли G7 обговорили з медійниками та Нацрадою цінність «плюралістичного мовлення» в Україні

Посли країн «Групи семи» (G7)обговорили з українськими медійниками та представниками Нацради з телебачення і радіомовлення «нинішній медіаландшафт» в Україні. Це випливає з повідомлення дипломатів на сторінці в соціальній мережі X (Twitter).

«Посли G7 зустрілися з представниками українських ЗМІ та Національної ради з телебачення і радіомовлення. Ми обговорили поточний медіаландшафт і цінність підтримки високоякісного, незалежного та плюралістичного мовлення як необхідність для стійкості України», – йдеться в повідомленні.

За даними опитування КМІС, за період з травня 2022 року до жовтня 2023 року простежується зниження довіри до телемарафону «Єдині новини». Соціологи зауважили, що, хоча телемарафон зберігає позитивний баланс довіри-недовіри, але при цьому з 69% до 48% стало менше тих, хто йому довіряє (і натомість з 12% до 39% стало більше тих, хто йому не довіряє).

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, зауважив, що «нинішня динаміка показує запит громадськості на переосмислення функціонування телемарафону».

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в ефірі кількох загальнонаціональних каналів почалася трансляція спільного телемарафону «Єдині новини». Він триває досі.