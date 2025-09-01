Опитування «Рейтингу»: телемарафон має найвищий рівень недовіри серед джерел інформації

Головним джерелом інформації для українців є Telegram – таких висновків дійшла соціологічна група «Рейтинг» за підсумками дослідження «Українці, довіра до медіа та дезінформація», опублікованого 1 вересня.

За результатами опитування 2 тисяч респондентів, українці здебільшого користуються такими джерелами новин:

Телеграм-канали – їх постійно або часто (4-5 днів на тиждень) читає загалом 52% опитаних

YouTube – 32% дивляться постійно або часто

Facebook – 28% респондентів

Телемарафон «Єдині новини» і чати у Viber постійно або часто переглядають 25%

84% українців ніколи не користуються газетами і журналами для отримання інформації, 75% українців також ніколи не отримують інформацію з радіо. Понад 60% українців також не користуються регіональними медіа, регіональними та міжнародними онлайн-медіа.

Соціологи також наводять рейтинги довіри до джерел інформації. За їхніми висновками, українці мало довіряють медіа загалом, відносно більше довіри в Телеграм-каналів – 29% – і Youtube-каналів – 24%.





«Міжнародним й українським онлайн-медіа скоріше довіряють або довіряють 16%. Найбільше українці не довіряють єдиному телемарафону (39% не довіряють або скоріше не довіряють, 24% вагаються, 19% важко відповісти)», – повідомляють автори дослідження.

За даними «Рейтингу», майже 40% респондентів ніколи не перевіряють достовірність інформації, 18% роблять це завжди. Частіше інформацію перевіряють молоді люди від 18 до 29 років, респонденти з вищою освітою, військові і ветерани.

При цьому найпоширеніші практики перевірки достовірності – це «використання власної інтуїції та досвіду (34%) і порівняння з кількома авторитетними джерелами (25%)».





Водночас за підсумками інформаційного тесту «Рейтинг» оцінює, що 59% українців вразливі до дезінформації. Для цього тесту респонденатам запропонували 12 поширених медійних тверджень про політику, економіку й культуру – шість правдивих і шість неправдивих. Учасники мали оцінити їхню правдивість за шкалою від 1 (цілковита маніпуляція) до 5 (достовірна інформація).

За спостереженнями групи, респонденти, які найбільше вразливі до дезінформації, також:

«значно менше» підтримують вступ України до ЄС і НАТО, а також дії чинної влади

рідше переглядають суспільно-політичні новини та менше довіряють медіа

оцінюють власну здатність відрізнити правдиву інформацію від неправдивої так само високо, як і невразливі громадяни

при перевірці інформації дещо частіше спираються на власний досвід та інтуїцію та рідше порівнюють інформацію з різних джерел

відносно частіше це російськомовні чи двомовні респонденти, мешканці прифронтових територій, а також представники менш забезпечених і менш освічених категорій

Опитування тривало з 1 по 23 квітня 2025 року на замовлення організацій «Львівський медіафорум» і International Media Support.

Відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, головні українські телеканали транслюють спільний контент – цілодобовий телемарафон «Єдині новини», який вони створюють у співпраці з високопоставленими представниками влади.

Минулого року опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), засвідчило, що довіра до телемарафону «Єдині новини» продовжує знижуватися: у грудні 2023 року 43% опитаних українців довіряли телемарафону, а не довіряли – 38%. Станом же на початок лютого 2024 року, частка тих, хто довіряв, знизилася до 36%. Натомість до 47% зросла частка тих, хто йому не довіряє.

У звіті Єврокомісії щодо виконання Україною умов для початку переговорів про вступ до ЄС наголошувалося на необхідності відновити незалежний медіаландшафт.



