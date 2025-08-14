Мін’юст Росії вніс організацію «Репортери без кордонів» до переліку небажаних

Міністерство юстиції Росії внесло міжнародну неурядову організацію «Репортери без кордонів» до реєстру «небажаних» у країні. Це випливає з оновленого списку на сайті російського відомства.

Рішення про визнання правозахисної організації небажаною російська прокуратура ухвалила 23 липня 2025 року. Причини не називали.

Організацію «Репортери без кордонів» створили у Франції в 1985 році.

Організація називає своїми цілями боротьбу з цензурою, забезпечення свободи слова, звільнення журналістів, ув’язнених через свою професійну діяльність.

Починаючи з 2002 року, «Репортери без кордонів» щорічно публікують рейтинг свободи преси.

У рейтингу за 2025 рік, опублікованому на початку травня, Росія порівняно з попереднім роком опустилася на дев’ять позицій, посівши 171 місце зі 180. Це стало найгіршим для Росії результатом за весь час складання рейтингу.

Визнання організації небажаною означає заборону на її роботу в Росії і загрозу кримінального переслідування для людей, які з нею співпрацюють.