Мін’юст Росії вніс організацію «Репортери без кордонів» до переліку небажаних

Рішення про визнання правозахисної організації небажаною російська прокуратура ухвалила 23 липня 2025 року. Причини не називали
Міністерство юстиції Росії внесло міжнародну неурядову організацію «Репортери без кордонів» до реєстру «небажаних» у країні. Це випливає з оновленого списку на сайті російського відомства.

Рішення про визнання правозахисної організації небажаною російська прокуратура ухвалила 23 липня 2025 року. Причини не називали.

Організацію «Репортери без кордонів» створили у Франції в 1985 році.

Організація називає своїми цілями боротьбу з цензурою, забезпечення свободи слова, звільнення журналістів, ув’язнених через свою професійну діяльність.

Починаючи з 2002 року, «Репортери без кордонів» щорічно публікують рейтинг свободи преси.

У рейтингу за 2025 рік, опублікованому на початку травня, Росія порівняно з попереднім роком опустилася на дев’ять позицій, посівши 171 місце зі 180. Це стало найгіршим для Росії результатом за весь час складання рейтингу.

Визнання організації небажаною означає заборону на її роботу в Росії і загрозу кримінального переслідування для людей, які з нею співпрацюють.

