Новини | Міжнародні

Мін’юст Росії вніс до реєстру «іноагентів» журналіста Радіо Свобода

Радіо Свобода визнане владою Росії «іноагентом» і «небажаною» організацією
Радіо Свобода визнане владою Росії «іноагентом» і «небажаною» організацією

Міністерство юстиції Росії внесло до реєстру так званих «іноземних агентів» журналіста Радіо Свобода Марка Крутова.

Крім нього, 15 серпня до реєстру потрапили ще три людини й одна організація: калінінградський журналіст Ігор Рудников, колишній священник Іоанн Курмояров, публіцист Марк Солонін, а також організація «Револьт-Центр».

Всіх «іноагентів» відомство звинувачує в поширенні так званих фейків про рішення і політику російської влади.

За заявою Мін’юстру, Крутов, Курмояров, Рудников і Солонін також «розповсюджували фейки, відомості, спрямовані на формування негативного образу російських збройних сил», Курмояров – «фейки» про РПЦ, а «Револьт-Центр» – про російську виборчу систему, цитує пресреліз російське агентство «Інтерфакс».

Крім того, Крутов, Курмояров і Солонін, за даними міністерства, виступали проти війни Росії з Україною, а Крутов також «взяв участь у створенні контенту іноагентів і співпрацює з організацією-іноагентом».

Радіо Свобода визнане владою Росії «іноагентом» і «небажаною» організацією.

Поняття «іноземний агент» з’явилося у російському законодавстві у 2012 році.

Спочатку цей статус давали лише некомерційним організаціям, які отримували закордонне фінансування і займалися політичною діяльністю. Потім закон почали застосовувати до юридичних і фізичних осіб – переважно до правозахисників, журналістів, активістів і ЗМІ.

У 2025 році Держдума Росії схвалила низку законів, які розширили підстави для присвоєння статусу «іноагента».

У Росії не вперше вносять журналістів Радіо Свобода до реєстру так званих «іноземних агентів», що президент Радіо Свобода Стівен Капус називав доказом «брутального нападу» Росії на незалежні медіа.

