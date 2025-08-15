Мін’юст Росії вніс до реєстру «іноагентів» журналіста Радіо Свобода

Міністерство юстиції Росії внесло до реєстру так званих «іноземних агентів» журналіста Радіо Свобода Марка Крутова.

Крім нього, 15 серпня до реєстру потрапили ще три людини й одна організація: калінінградський журналіст Ігор Рудников, колишній священник Іоанн Курмояров, публіцист Марк Солонін, а також організація «Револьт-Центр».

Всіх «іноагентів» відомство звинувачує в поширенні так званих фейків про рішення і політику російської влади.

За заявою Мін’юстру, Крутов, Курмояров, Рудников і Солонін також «розповсюджували фейки, відомості, спрямовані на формування негативного образу російських збройних сил», Курмояров – «фейки» про РПЦ, а «Револьт-Центр» – про російську виборчу систему, цитує пресреліз російське агентство «Інтерфакс».

Крім того, Крутов, Курмояров і Солонін, за даними міністерства, виступали проти війни Росії з Україною, а Крутов також «взяв участь у створенні контенту іноагентів і співпрацює з організацією-іноагентом».

Радіо Свобода визнане владою Росії «іноагентом» і «небажаною» організацією.

Поняття «іноземний агент» з’явилося у російському законодавстві у 2012 році.

Спочатку цей статус давали лише некомерційним організаціям, які отримували закордонне фінансування і займалися політичною діяльністю. Потім закон почали застосовувати до юридичних і фізичних осіб – переважно до правозахисників, журналістів, активістів і ЗМІ.

У 2025 році Держдума Росії схвалила низку законів, які розширили підстави для присвоєння статусу «іноагента».

У Росії не вперше вносять журналістів Радіо Свобода до реєстру так званих «іноземних агентів», що президент Радіо Свобода Стівен Капус називав доказом «брутального нападу» Росії на незалежні медіа.