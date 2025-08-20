Казахстан: суд визнав правомірною відмову МЗС акредитувати журналістів Радіо Свобода

Суд у столиці Казахстану Астані 20 серпня виніс рішення щодо позову представництва Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС) до Міністерства закордонних справ країни в зв’язку з відмовою у видачі акредитацій журналістам медіакорпорації. Про це повідомляє місцева служба Радіо Свобода Азаттик.

«Суд дійшов висновку, що рішення міністерства є правомірним, тому в задоволенні позову відмовлено», – зачитав рішення суддя.

МЗС Казахстану відмовило в акредитації спочатку сімом, потім ще дев’ятьом журналістам Казахської редакції Радіо Свобода. Представництво РВЄ/РС звернулося до суду з адміністративним позовом, вказавши, що вчасно надсилало до МЗС заяви для акредитації своїх співробітників та відповідні документи, проте відомство затягувало розгляд паперів.





Сьогодні суд виніс рішення щодо відмови в акредитації першої групи із семи журналістів. Суддя підтримав позицію міністерства. МЗС, як заявила його представниця в суді Асель Мамашева, вважає, що співробітники Азаттика займалися журналістською діяльністю у період розгляду їхніх заяв, тим самим порушивши закон «Про мас-медіа».

Ухвалений минулого року закон, який критикують правозахисні групи, забороняє іноземним медіа та іноземним журналістам працювати в країні без акредитації. Юристи, які репрезентують РВЄ/РС у суді, зазначали, що співробітники Азаттика – громадяни Казахстану, не іноземні журналісти.

Суд цієї позиції не підтримав.

«Докази позивача про те, що співробітники не є іноземними журналістами, є неспроможними, оскільки іноземним журналістом є будь-яка фізична особа, яка полягає у договірних чи інших відносинах з іноземним засобом масової інформації», – заявив суддя.

Напередодні судового засідання Комітет із захисту журналістів (Committee to Protect Journalists, CPJ), що базується в США, закликав владу Казахстану надати акредитацію журналістам Азаттика.

«Сміливі репортажі РВЄ/РС займають центральне місце в медіасфері Казахстану, і ми з глибоким занепокоєнням очікуємо рішення суду, яке може серйозно ускладнити роботу радіо», – заявила 18 серпня координаторка програми CPJ у Європі та Центральній Азії Ґульноза Саїд.

Вона закликала владу Казахстану дозволити Радіо Свобода працювати без переслідувань і реформувати «надмірно суворі» закони про акредитацію іноземних медіа.

Раніше кілька міжнародних правозахисних та пресозахисних груп засудили ненадання казахстанською владою акредитацій кореспондентам Радіо Свобода в Казахстані. Так, Human Rights Watch розкритикувала відмову МЗС акредитувати журналістів Азаттика, назвавши це «кричущою атакою на ЗМІ». International Federation of Journalists, IFJ назвала рішення МЗС «посяганням на свободу преси та право журналістів займатися своєю професійною діяльністю».

МЗС Казахстану на етапі досудового врегулювання відмовилося від примирення з Азаттиком щодо акредитації.