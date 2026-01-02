Нічна російська атака по Запоріжжю була однією з найбільших – Свириденко

Нічна російська атака по Запоріжжю є однією з найбільших атак по місту, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.



За її словами, пошкоджені житлові будинки, приміщення торговельного центру, цивільна інфраструктура. Люди не постраждали.

За даними місцевої влади, російські військові впродовж ночі з 1 на 2 січня завдали по Запоріжжю щонайменше дев’ять повітряних ударів, унаслідок чого в місті спалахнули пожежі та зафіксовані пошкодження житлових будинків. За попередніми даними, жертв немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



