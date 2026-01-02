Доступність посилання

Російські військові впродовж ночі били по Запоріжжю, тривога триває в області – влада

Руйнування в Запоріжжі після російських ударів, фото ілюстртивне
Руйнування в Запоріжжі після російських ударів, фото ілюстртивне

Російські військові впродовж ночі з 1 на 2 січня завдали по Запоріжжю щонайменше дев’ять повітряних ударів, унаслідок чого в місті спалахнули пожежі та зафіксовані пошкодження житлових будинків. За попередніми даними, жертв немає, повідомили голова ОВА Іван Федоров та Запорізька міська рада.

«Попередньо дев’ять ударів завдав ворог по Запоріжжю. Та повітряна тривога продовжується по всій території області. Бережіть себе та своїх близьких», – написав Федоров після першої ночі.

Після 5:00 він інформував, що загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) триває по Запорізькій області – за винятком обласного центру.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



