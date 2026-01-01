Інфраструктура «Укрзалізниці» постраждала через атаки РФ у трьох областях – Кулеба

Російські війська 1 січня завдали ударів по інфраструктурі «Укрзалізниці» у трьох областях: Одеській, Сумській і Волинській, повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

«Пошкоджені будівлі локомотивного депо в Ковелі, на території зафіксовано близько семи влучань ворожими дронами. Також армія РФ вдарила по станції у Конотопі, уражені вантажні вагони. Крім того, окупанти завдали ударів «Шахедами» по логістичній інфраструктурі Одещини, там досі зберігається загроза повторних атак, що ускладнює відновлювальні роботи», – написав Кулеба у телеграмі.

За його словами, на рух поїздів атака не вплинула.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.