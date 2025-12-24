«Укрзалізниця»: після атаки РФ на початку тижня поїзди все ще не курсують через Коростень

Пасажирські поїзди сьогодні ще не курсують через Коростень, а прямують тимчасовими обхідними маршрутами, повідомляє «Укрзалізниця».



Як повідомляє пресслужба компанії, подовжений шлях і необхідність додаткових стиковок збільшують час у дорозі.



Альтернативними маршрутами 24 грудня курсуватимуть поїзди:

№ 749/750 Київ — Ужгород

№ 707 Київ — Івано-Франківськ

№ 743/744 Дарниця — Львів

№ 67/19 Київ — Варшава

№ 29 Київ — Ужгород

№ 51 Київ — Перемишль

№ 7 Київ — Чернівці

№ 43/49 Черкаси — Івано-Франківськ

№ 15/17 / 16/18 Харків — Ужгород

№ 97 Київ — Ковель

№ 91 Київ — Львів

№ 63/64 Харків — Перемишль

№ 291/292 Київ — Львів

№ 9/10 Київ — Будапешт

№ 2/124 Ворохта — Харків

Залізничники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити рух у стандартному режимі, додає «Укрзалізниця».

Удосвіта 22 грудня в «Укрзалізниці» повідомили, що неподалік Коростеня на Житомирщині зійшов із рейок вантажний поїзд, внаслідок цього є травмовані, а також затримується низка поїздів. Попередньо, вантажний поїзд зійшов із рейок через детонацію безпілотника, ймовірно, типу Shahed.

Відтоді низка пасажирських поїздів курсує об’їзним маршрутом.

Згодом стало відомо, що на Житомирщині внаслідок російської дронової атаки на об’єкти енергетичної і транспортної інфраструктури області постраждали чотири працівники «Укрзалізниці». У ДСНС повідомили, що на залізничних коліях сталася аварія.