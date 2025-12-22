Доступність посилання

ДСНС: через атаку БпЛА на Житомирщині постраждали 4 працівники «Укрзалізниці»

Удосвіта 22 грудня в «Укрзалізниці» повідомили, що неподалік Коростеня на Житомирщині зійшов із рейок вантажний поїзд, внаслідок цього є травмовані, а також затримується низка поїздів
На Житомирщині внаслідок російської дронової атаки на об’єкти енергетичної і транспортної інфраструктури області постраждали чотири працівники «Укрзалізниці», повідомила 22 грудня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Сталася аварія на залізничних коліях. Рятувальники евакуювали постраждалих з пошкоджених локомотивів і передали їх медикам «швидкої». Сапери ДСНС обстежили території на наявність ВНП», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що всі займання ліквідували, тривають відновлювальні роботи.

Згодом в «Укрзалізниці» повідомили, що, за попередніми даними, вантажний поїзд зійшов із рейок через детонацію безпілотника, ймовірно, типу Shahed.

