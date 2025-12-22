«УЗ»: вантажний поїзд на Житомирщині зійшов із рейок, попередньо, через «Шахед»

«Укрзалізниця» повідомляє, що, за попередніми даними, вантажний поїзд на Житомирщині зійшов із рейок через детонацію безпілотника.

«Попередньо: вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації – ймовірно, БпЛА типу Shahed», – заявили в «УЗ», додавши, що слідчі дії тривають і більше деталей буде в правоохоронців і спеціальних служб.

Тим часом, на місці тривають відновлювальні роботи.

Удосвіта 22 грудня в «Укрзалізниці» повідомили, що неподалік Коростеня на Житомирщині зійшов із рейок вантажний поїзд, внаслідок цього є травмовані, а також затримується низка поїздів.

«Через «негабарит» по суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород екстрено зупинила власний поїзд, зійшов з колій його локомотив. Серед пасажирів – без травмованих (одна пасажирка, втім, має поріз склом – допомогу надано по місцю). Травмовано бригаду вантажного поїзда: машиніста й помічника. Обидва шпиталізовані», – йдеться в повідомленні.

За даними «УЗ», у зв’язку з цим із «суттєвою затримкою» буде йти поїзд 45/46, а також «буде вплив для низки поїздів – вже зараз перенаправляємо через Шепетівку, Козятин, Фастів». Затримки очікуються від трьох годин.

Повітряні сили ЗСУ в ніч проти 22 грудня повідомляли пр орух російських безпілотників на Житомирщині.