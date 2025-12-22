«Укрзалізниця» уточнила затримки поїздів через російську атаку на Житомирщині

Під Коростенем Житомирської області тривають відновлювальні роботи, повідомила компанія «Укрзалізниця» 22 грудня.
«Також тримаємо під контролем стан нашої локомотивної бригади, яка зазнала травм у результаті враження локомотива ворожим БПЛА з подальшим сходженням. Загрози для життів наших людей немає», – йдеться в повідомленні.
Перевізник додає, що низка пасажирських поїздів продовжує курсувати об’їзним маршрутом, відтак є затримки порівняно зі стандартним графіком:
- №45/46 Харків – Ужгород (+7:24)
- №19/20 Холм – Київ (+3:10)
- №67/68 Варшава – Київ (+3:10)
- №715/716 Перемишль – Київ (+3:02)
- №27/28 Чоп – Київ (+2:20)
- №749/750 Київ – Відень (+2:07)
- №351/352 Кишинів – Київ (+2:05)
- №63/64 Харків – Перемишль (+2:04)
- №111/112 Ізюм – Львів (+2:04)
- №107/108 Солотвино – Київ (+2:00)
- №773/774 Жмеринка – Конотоп (+2:00)
- №705/706 Перемишль – Київ (+1:30)
Раніше стало відомо, що на Житомирщині внаслідок російської дронової атаки постраждали чотири працівники «Укрзалізниці».
Удосвіта 22 грудня в «Укрзалізниці» повідомили, що неподалік Коростеня на Житомирщині зійшов із рейок вантажний поїзд, внаслідок цього є травмовані, а також затримується низка поїздів. Попередньо, вантажний поїзд зійшов із рейок через детонацію безпілотника, ймовірно, типу Shahed.
