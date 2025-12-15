«Укрзалізниця»: низка поїздів затримується через російський обстріл Дніпропетровщини

Через російський обстріл на Дніпропетровщині є знеструмлення контактної мережі, низка поїздів затримується, повідомляє «Укрзалізниця».
Як повідомляє у телеграмі пресслужба компанії, резервні тепловози вже виведені, залізничні енергетики поступово відновлюють рух електротягою, але затримки поки що зберігаються. Зокрема, це стосується поїздів, що слідують через Дніпропетровщину:
№119 Дніпро – Холм (+3 год);
№120 Холм – Дніпро (+3:40);
№75/76 Київ – Кривий Ріг (+ 4:25);
№37/38 Київ – Запоріжжя (+4:10);
№79/80 Дніпро – Львів (+6:30).
Зазначається, що деякі приміські поїзди також курсуватимуть із затримками 3-4 години, мова про напрямок Дніпра та Кривого Рогу: зокрема, поїзд №6008 Пʼятихатки – Дніпро прямує із затримкою 3 години, а №6501 Пʼятихатки – Кривий Ріг 4 години.
Раніше місцева влада повідомила, що російські війська дронами атакували Миколаївську громаду (Синельниківський район) на Дніпропетровщині, постраждали двоє чоловіків – 29 і 42 років, пошкоджена інфраструктура.
Також в ОВА додали, російські безпілотники атакували Павлоград та П’ятихатки – виникли займання, пошкоджень зазнали інфраструктура і транспортне підприємство.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
