«Укрзалізниця»: низка поїздів затримується через російський обстріл Дніпропетровщини

Через російський обстріл на Дніпропетровщині є знеструмлення контактної мережі, низка поїздів затримується, повідомляє «Укрзалізниця».



Як повідомляє у телеграмі пресслужба компанії, резервні тепловози вже виведені, залізничні енергетики поступово відновлюють рух електротягою, але затримки поки що зберігаються. Зокрема, це стосується поїздів, що слідують через Дніпропетровщину:



№119 Дніпро – Холм (+3 год);

№120 Холм – Дніпро (+3:40);

№75/76 Київ – Кривий Ріг (+ 4:25);

№37/38 Київ – Запоріжжя (+4:10);

№79/80 Дніпро – Львів (+6:30).



Зазначається, що деякі приміські поїзди також курсуватимуть із затримками 3-4 години, мова про напрямок Дніпра та Кривого Рогу: зокрема, поїзд №6008 Пʼятихатки – Дніпро прямує із затримкою 3 години, а №6501 Пʼятихатки – Кривий Ріг 4 години.

Раніше місцева влада повідомила, що російські війська дронами атакували Миколаївську громаду (Синельниківський район) на Дніпропетровщині, постраждали двоє чоловіків – 29 і 42 років, пошкоджена інфраструктура.

Також в ОВА додали, російські безпілотники атакували Павлоград та П’ятихатки – виникли займання, пошкоджень зазнали інфраструктура і транспортне підприємство.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







