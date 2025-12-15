ОВА: на Дніпропетровщині через атаку РФ є постраждалі, пошкоджена інфраструктура

Російські війська дронами атакували Миколаївську громаду (Синельниківський район) на Дніпропетровщині, постраждали двоє чоловіків – 29 і 42 років, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

За його словами, через атаку РФ сталися пожежі, пошкоджена інфраструктура.



В ОВА також повідомляють, російські безпілотники атакували Павлоград та П’ятихатки – виникли займання, пошкоджень зазнали інфраструктура і транспортне підприємство.



Гайваненко додав, що по Нікопольщині агресор вдарив з РСЗВ «Град». За уточненими даними, через атаку на район вчора вдень постраждали троє людей: 19-річний хлопець, жінка 51 року та чоловік – 55. Всі лікуються амбулаторно.



З вечора до ранку українські сили протиповітряної оборони збили на Дніпропетровщині 22 БпЛА, додає місцева влада.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.