Зеленський: РФ за тиждень випустила по Україні понад 2,5 тисячі дронів, КАБів і ракет

Росія за цей тиждень випустила по Україні близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб і дев’ять ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Особливо постраждала Одещина і наш південь. Наші служби продовжують роботу, щоб повернути нормальність життя в регіони», – написав він у телеграмі.

Зеленський наголосив на необхідності посилювати обороноздатність України, «щоб дипломатія мала реальний шанс завершити кровопролиття».

«На різних рівнях протидіємо цьому російському терору. Цього тижня є важливе рішення про фінансову безпекову гарантію для України – надання Єврорадою 90 млрд євро на 2026–2027 роки, також значні пакети допомоги від Норвегії та Японії, є домовленість із Португалією про співвиробництво морських дронів. Продовжують працювати й переговорні команди України і США над шляхами завершення цієї війни достойним миром. І як потрібно працюють наші далекобійні санкції проти Росії. Агресор має розуміти, що війна не приносить дивідендів, а завжди повертається туди, звідки прийшла», – написав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.