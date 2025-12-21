Доступність посилання

Зеленський: РФ за тиждень випустила по Україні понад 2,5 тисячі дронів, КАБів і ракет

Наслідки російського удару по портовій інфраструктурі на Одещині, 12 грудня 2025 року
Наслідки російського удару по портовій інфраструктурі на Одещині, 12 грудня 2025 року

Росія за цей тиждень випустила по Україні близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб і дев’ять ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Особливо постраждала Одещина і наш південь. Наші служби продовжують роботу, щоб повернути нормальність життя в регіони», – написав він у телеграмі.

Зеленський наголосив на необхідності посилювати обороноздатність України, «щоб дипломатія мала реальний шанс завершити кровопролиття».

«На різних рівнях протидіємо цьому російському терору. Цього тижня є важливе рішення про фінансову безпекову гарантію для України – надання Єврорадою 90 млрд євро на 2026–2027 роки, також значні пакети допомоги від Норвегії та Японії, є домовленість із Португалією про співвиробництво морських дронів. Продовжують працювати й переговорні команди України і США над шляхами завершення цієї війни достойним миром. І як потрібно працюють наші далекобійні санкції проти Росії. Агресор має розуміти, що війна не приносить дивідендів, а завжди повертається туди, звідки прийшла», – написав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Українці, які їдуть до Одеси через Молдову про затримку на кордоні внаслідок атаки РФ (відео)
