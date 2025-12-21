Війська РФ минулої доби атакували транспортну, портову і промислову інфраструктуру Одещини – влада

Російські військові минулої доби завдали масованих ударів по транспортній, портовій і промисловій інфраструктурі на півдні Одеської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Внаслідок ворожих ударів зайнялися пожежі, пошкоджено майно. На щастя, обійшлося без постраждалих», – написав він у телеграмі.

Повітряні сили ЗСУ раніше сьогодні повідомили, що вночі російська армія атакувала Україну 97 дронами, 75 із яких знешкодили сили ППО.

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.