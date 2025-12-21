Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

«Укрзалізниця» відновила рух поїздів між Одесою і Кишиневом вперше з 2022 року

Черги на кордоні між Україною і Молдовою
Черги на кордоні між Україною і Молдовою

«Укрзалізниця» повідомила, що відновила рух поїздів між Одесою і Кишиневом уперше з 2022 року.

«Попит виявився надзвичайно високим: 60% квитків було продано лише за перші три години після відкриття продажу. Станом на сьогодні заповненість рейсів становить: 61% – з Одеси; 93% – з Києва», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ввечері 20 грудня.

В «Укрзалізниці» уточнили, що продаж квитків з Одеси відкритий на щоденній основі.

Вартість плацкартного квитка складає близько 3000 гривень, купейного – близько 4000 гривень, час у дорозі становить 18 годин 30 хвилин.

Оголошення з’явилося після того, як Росія увечері 18 грудня атакувала міст через Дністер біля Маяків (на автодорозі М-15 Одеса - Рені), що є ключовим шляхом між Одесою і Молдовою. Внаслідок цього загинула жінка, були поранені троє її дітей.

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба повідомив 20 грудня, що по мосту через Дністер у селі Маяки, який проходить також територією Молдови в районі Паланки, було понад 20 російських атак.

Українська влада тимчасово закрила міст – єдину велику сухопутну артерію, що з’єднує Одесу з частиною Одеської області, розташованою на правому березі Дністра (південь Бессарабії), а також найкоротший шлях до Кишинева.

За словами Кулеби, на місці розгорнули понтонний міст, по якому здійснюється реверсний рух. В уряді також зазначили, що готують альтернативний маршрут, його планують розгорнути протягом тижня.

В агентстві з відновлення заявили, що міст у Маяках на автодорозі М-15 на Одещині зазнавав неодноразових російських ударів, які впродовж останніх днів посилилися.

«Щодо термінів відновлення руху наразі сказати точно неможливо. Адже з огляду на безпекову ситуацію роботи з відновлення там не проводяться. Триває експертиза й оцінка стану конструкцій», – повідомили в агентстві 19 грудня.

У коментарях Суспільному місцеві жителі розповіли, що після російських ударів по мосту вулиці Маяків спорожніли, а рух головною трасою майже зупинився. Атаки, за їхніми словами, відбуваються і вдень, і вночі. Перед в’їздом у Маяки на трасі утворюються черги з автомобілів: люди годинами чекають можливості перетнути міст.

Українці, які їдуть до Одеси через Молдову про затримку на кордоні внаслідок атаки РФ (відео)
Embed
Українці, які їдуть до Одеси через Молдову про затримку на кордоні внаслідок атаки РФ (відео)
відео Радіо Свобода

No media source currently available

0:00 0:01:39 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG