«Укрзалізниця» відновила рух поїздів між Одесою і Кишиневом вперше з 2022 року

«Укрзалізниця» повідомила, що відновила рух поїздів між Одесою і Кишиневом уперше з 2022 року.

«Попит виявився надзвичайно високим: 60% квитків було продано лише за перші три години після відкриття продажу. Станом на сьогодні заповненість рейсів становить: 61% – з Одеси; 93% – з Києва», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ввечері 20 грудня.

В «Укрзалізниці» уточнили, що продаж квитків з Одеси відкритий на щоденній основі.

Вартість плацкартного квитка складає близько 3000 гривень, купейного – близько 4000 гривень, час у дорозі становить 18 годин 30 хвилин.

Оголошення з’явилося після того, як Росія увечері 18 грудня атакувала міст через Дністер біля Маяків (на автодорозі М-15 Одеса - Рені), що є ключовим шляхом між Одесою і Молдовою. Внаслідок цього загинула жінка, були поранені троє її дітей.

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба повідомив 20 грудня, що по мосту через Дністер у селі Маяки, який проходить також територією Молдови в районі Паланки, було понад 20 російських атак.

Українська влада тимчасово закрила міст – єдину велику сухопутну артерію, що з’єднує Одесу з частиною Одеської області, розташованою на правому березі Дністра (південь Бессарабії), а також найкоротший шлях до Кишинева.

За словами Кулеби, на місці розгорнули понтонний міст, по якому здійснюється реверсний рух. В уряді також зазначили, що готують альтернативний маршрут, його планують розгорнути протягом тижня.

В агентстві з відновлення заявили, що міст у Маяках на автодорозі М-15 на Одещині зазнавав неодноразових російських ударів, які впродовж останніх днів посилилися.

«Щодо термінів відновлення руху наразі сказати точно неможливо. Адже з огляду на безпекову ситуацію роботи з відновлення там не проводяться. Триває експертиза й оцінка стану конструкцій», – повідомили в агентстві 19 грудня.

У коментарях Суспільному місцеві жителі розповіли, що після російських ударів по мосту вулиці Маяків спорожніли, а рух головною трасою майже зупинився. Атаки, за їхніми словами, відбуваються і вдень, і вночі. Перед в’їздом у Маяки на трасі утворюються черги з автомобілів: люди годинами чекають можливості перетнути міст.