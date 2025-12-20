Доступність посилання

На півдні Одещини запровадять новий режим роботи пунктів пропуску: Кулеба розповів деталі

Наслідки обстрілів Одеси силами РФ, жовтень 2025 року
Наслідки обстрілів Одеси силами РФ, жовтень 2025 року

На півдні Одещини запровадять новий режим роботи пунктів пропуску, що полегшить пересування жителів Ізмаїла та Рені, зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба під час спілкування з журналістами.

«Ситуація розділилася на тих, хто залишився в Ізмаїлі та Рені і їм логістика до Одеси ускладнена», – сказав Кулеба.

За його словами, для полегшення пересування можна скористатися КПП з Молдовою. Три пункти пропуску – Кельменці, Бронниця та Вашківці – почали пропускати автобуси, що «дозволяє більш гнучко організувати перевезення».

«Ми домовились про гнучкий підхід – два КПП, що раніше працювали лише для легкових, тепер будуть доступні і для вантажних перевезень», – додав віцепрем’єр.

Кулеба уточнив, що наразі працює сім основних пунктів пропуску з Молдовою, а ще три пункти, які раніше обслуговували лише легкові авто, тепер почали пропускати автобуси – ПП «Кельменці», «Бронниця» та «Вашківці».

Віцепрем’єр підкреслив, що для перетину кордону достатньо чинних дозволів, додаткові документи не потрібні.

Раніше пункти пропуску на півдні Одещини обслуговували тільки легковий транспорт, що ускладнювало доставку вантажів і пересування громадян. Тепер нові правила забезпечують стабільну логістику, зменшують навантаження на Одесу та відкривають додаткові можливості для автобусних і вантажних перевезень.

Росія увечері 18 грудня атакувала дронами міст через Дністер біля Маяків, що є ключовим шляхом між Одесою та Молдовою. Пункти пропуску в районі Паланки працюють частково, рух до Одеси перенаправили через інші кордони, що спричинило великі затримки. Трасу Одеса-Рені закрили.

Згодом стало відомо, що на Одещині поновили транспортне сполучення після російського обстрілу на мосту під селом Маяки, воно працює у штатному режимі, повідомив в ефірі телемарафону заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.

За словами чиновника, логістичного колапсу не буде – усі вантажі доставляються, банкомати, банки та державні установи працюють. Є деякі незручності, але дуже незначні.


