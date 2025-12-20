На півдні Одещини запровадять новий режим роботи пунктів пропуску: Кулеба розповів деталі

На півдні Одещини запровадять новий режим роботи пунктів пропуску, що полегшить пересування жителів Ізмаїла та Рені, зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба під час спілкування з журналістами.

«Ситуація розділилася на тих, хто залишився в Ізмаїлі та Рені і їм логістика до Одеси ускладнена», – сказав Кулеба.

За його словами, для полегшення пересування можна скористатися КПП з Молдовою. Три пункти пропуску – Кельменці, Бронниця та Вашківці – почали пропускати автобуси, що «дозволяє більш гнучко організувати перевезення».

«Ми домовились про гнучкий підхід – два КПП, що раніше працювали лише для легкових, тепер будуть доступні і для вантажних перевезень», – додав віцепрем’єр.

Кулеба уточнив, що наразі працює сім основних пунктів пропуску з Молдовою, а ще три пункти, які раніше обслуговували лише легкові авто, тепер почали пропускати автобуси – ПП «Кельменці», «Бронниця» та «Вашківці».

Віцепрем’єр підкреслив, що для перетину кордону достатньо чинних дозволів, додаткові документи не потрібні.

Раніше пункти пропуску на півдні Одещини обслуговували тільки легковий транспорт, що ускладнювало доставку вантажів і пересування громадян. Тепер нові правила забезпечують стабільну логістику, зменшують навантаження на Одесу та відкривають додаткові можливості для автобусних і вантажних перевезень.

Росія увечері 18 грудня атакувала дронами міст через Дністер біля Маяків, що є ключовим шляхом між Одесою та Молдовою. Пункти пропуску в районі Паланки працюють частково, рух до Одеси перенаправили через інші кордони, що спричинило великі затримки. Трасу Одеса-Рені закрили.

Згодом стало відомо, що на Одещині поновили транспортне сполучення після російського обстрілу на мосту під селом Маяки, воно працює у штатному режимі, повідомив в ефірі телемарафону заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.

За словами чиновника, логістичного колапсу не буде – усі вантажі доставляються, банкомати, банки та державні установи працюють. Є деякі незручності, але дуже незначні.



