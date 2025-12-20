Доступність посилання

«Треба захищати людей»: Зеленський анонсував звільнення начальника ПВК «Південь»

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 20 грудня розповів про ситуацію на Одещині після масованих російських обстрілів
Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 20 грудня розповів про ситуацію на Одещині після масованих російських обстрілів

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 20 грудня розповів про ситуацію на Одещині після масованих російських обстрілів.

«Президент Туреччини Ердоган завжди підтримував Україну, але у нього хороші відносини з Путіним – і треба саме йому поставити питання, для чого він постійно атакує всю логістику Одеси. Незрозуміло – щоб сіяти хаос, тиснути морально на одеситів, щоб не було палива, продуктів харчування, щоб були проблеми з ліками», – повідомив президент.

Також Зеленський анонсував звільнення командувача повітряного командування «Південь» Дмитра Карпенка.

«Ми будемо боротися за логістику, посилювати ППО, командування. Я проговорив питання про заміну командувача повітряного командування «Південь» Карпенка, бо треба реагувати вчасно, швидко як би не було важко і треба захищати максимально наших людей, Одесу, й інші наші регіони», – наголосив він.

Українці, які їдуть до Одеси через Молдову про затримку на кордоні внаслідок атаки РФ (відео)
Українці, які їдуть до Одеси через Молдову про затримку на кордоні внаслідок атаки РФ (відео)
відео Радіо Свобода

Росія увечері 18 грудня атакувала дронами міст через Дністер біля Маяків, що є ключовим шляхом між Одесою та Молдовою. Пункти пропуску в районі Паланки працюють частково, рух до Одеси перенаправили через інші кордони, що спричинило великі затримки. Трасу Одеса-Рені закрили.

Згодом стало відомо, що на Одещині поновили транспортне сполучення після російського обстрілу на мосту під селом Маяки, воно працює у штатному режимі, повідомив в ефірі телемарафону заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.

За словами чиновника, логістичного колапсу не буде – усі вантажі доставляються, банкомати, банки та державні установи працюють. Є деякі незручності, але дуже незначні.


