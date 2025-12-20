«Треба захищати людей»: Зеленський анонсував звільнення начальника ПВК «Південь»

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 20 грудня розповів про ситуацію на Одещині після масованих російських обстрілів.

«Президент Туреччини Ердоган завжди підтримував Україну, але у нього хороші відносини з Путіним – і треба саме йому поставити питання, для чого він постійно атакує всю логістику Одеси. Незрозуміло – щоб сіяти хаос, тиснути морально на одеситів, щоб не було палива, продуктів харчування, щоб були проблеми з ліками», – повідомив президент.

Також Зеленський анонсував звільнення командувача повітряного командування «Південь» Дмитра Карпенка.

«Ми будемо боротися за логістику, посилювати ППО, командування. Я проговорив питання про заміну командувача повітряного командування «Південь» Карпенка, бо треба реагувати вчасно, швидко як би не було важко і треба захищати максимально наших людей, Одесу, й інші наші регіони», – наголосив він.





Росія увечері 18 грудня атакувала дронами міст через Дністер біля Маяків, що є ключовим шляхом між Одесою та Молдовою. Пункти пропуску в районі Паланки працюють частково, рух до Одеси перенаправили через інші кордони, що спричинило великі затримки. Трасу Одеса-Рені закрили.

Згодом стало відомо, що на Одещині поновили транспортне сполучення після російського обстрілу на мосту під селом Маяки, воно працює у штатному режимі, повідомив в ефірі телемарафону заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.

За словами чиновника, логістичного колапсу не буде – усі вантажі доставляються, банкомати, банки та державні установи працюють. Є деякі незручності, але дуже незначні.



