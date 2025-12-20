Сили РФ вдарили КАБами по Миколаєву: поранено чоловіка, зруйновані склади – Кім

Сили РФ завдали авіаудару по Баштанському району Миколаєва, ймовірно керованими авіабомбами, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За попередньою інформацією, удар було завдано КАБами.

Внаслідок атаки поранення отримав місцевий мешканець – стан потерпілого стабілізують медики, надається вся необхідна допомога. Кім каже, що зазнали пошкоджень складські приміщення. Наразі триває уточнення масштабів руйнувань та фіксація наслідків обстрілу відповідними службами.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.