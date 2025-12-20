Доступність посилання

Поліція назвала фейком відео дрона з прапором РФ над Києвом

Російський прапор над будівлею посольства РФ у Києві, архівне фото, 21 лютого 2022 року
Російський прапор над будівлею посольства РФ у Києві, архівне фото, 21 лютого 2022 року

Поліція провела перевірку відео, на якому зображений безпілотник, що нібито літав над Києвом із російським прапором, повідомила 20 грудня пресслужба поліції столиці України.

«Поліція Києва перевірила інформацію, яка сьогодні набула поширення в соцмережах: вона свого підтвердження не знайшла», – вказується в повідомленні в телеграм-каналі правоохоронців.

У поліції закликали представників медіа та адміністраторів телеграм-каналів перевіряти достовірність інформації, перш ніж публікувати її на широкий загал.

Раніше відео з дроном і прапором РФ із відповідними підписами оприлюднили кілька українських телеграм-каналів.


