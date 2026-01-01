Російські обстріли за добу: на Донеччині та Херсонщині є загиблі

Російські війська продовжували обстріл прифронтових областей напередодні нового року, повідомляє місцева влада 1 січня.

Зокрема, внаслідок обстрілів є пошкодження в Покровському та Краматорському районах Донеччини, заявив голова області Вадим Філашкін. У Костянтинівці загинула людина.

«Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 93 людини, у тому числі 16 дітей», – додав він.

Російські атаки пошкодили житлові будинки та автомобіль у Херсонській області, заявив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, напередодні одна людина на Херсонщині загинула, четверо зазнали поранень.

Голова Харківськові області Олег Синєгубов повідомив про двох поранених протягом доби:

«Внаслідок обстрілу в с. Одноробівка Золочівської громади постраждали 76-річний чоловік і 61-річна жінка».

Обласна влада зафіксувала пошкодження в Богодухівському, Куп’янському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

Російська армія завдала 612 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова області Іван Федоров.

«9 людей дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони», – заявив він.

Обласна влада отримала 45 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.





Також напередодні постраждав один житель Сумщини, повідомила обласна військова адміністрація:

«У Боромлянській громаді через атаку БпЛА травмовано 25-річного чоловіка».

Російські війська 75 разів обстрілювали 37 населених пунктів Сумської області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



