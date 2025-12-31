Обстріли прифронтових областей: троє жителів Донеччини загинули за добу

Російські війська обстрілювали Краматорський і Бахмутський райони Донецької області напередодні, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 31 грудня.

За даними ОВА, загинули троє цивільних – один у Олексієво-Дружківці, двоє в Костянтинівці. Поранені жителі Краматорська, Олексієво-Дружківки, Костянтинівки та Сергіївки.

«Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 107 людей, у тому числі 12 дітей», – повідомив Філашкін.

Також протягом доби загинув житель Харківщини, повідомив голова області Олег Синєгубов:

«Внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп'янської громади загинув 68-річний чоловік».





Російські війська атакували область КАБами й безпілотниками. Пошкодження інфраструктури зафіксували в Куп’янському та Лозівському районах.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про одного загиблого в області протягом доби. Ще троє людей зазнали поранень внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район.

«Загалом упродовж доби окупанти завдали 697 ударів по 28 населених пунктах Запорізької області», – додав він.

ОВА отримала 53 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Також Федоров повідомив про удар FPV-дроном по автомобілю в Запорізькому районі вранці 31 грудня.





«Внаслідок атаки пошкоджено автівку та поранено двох людей - чоловіка 59-ти років та жінку 56-ти років», – додав він.

За даними голови Херсонщини Олександра Прокудіна, російські війська обстрілювали низку населених пунктів області. Постраждала критична та соціальна інфраструктура – зокрема, житлові будинки, банківська установа, господарча споруда та приватні автомобілі.

«Через російську агресію 5 людей дістали поранення», – повідомив Прокудін.

Влада Сумщини також заявила про жителя області, постраждалого через російські атаки на сусідній Чернігівщині:

«У Чернігівській області внаслідок ворожого удару FPV-дроном по цивільному автомобілю, який розвозив хліб, отримав поранення 47-річний житель Шосткинської громади».





Загалом російські війська обстрілювали 21 населений пункт Сумщини понад 30 разів в 11 територіальних громадах області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



