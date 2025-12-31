Доступність посилання

Обстріли прифронтових областей: троє жителів Донеччини загинули за добу

Знищені автівки біля житлових будинків, пошкоджених внаслідок російського військового удару, Костянтинівка, Донецька область, 28 листопада 2025 року
Знищені автівки біля житлових будинків, пошкоджених внаслідок російського військового удару, Костянтинівка, Донецька область, 28 листопада 2025 року

Російські війська обстрілювали Краматорський і Бахмутський райони Донецької області напередодні, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 31 грудня.

За даними ОВА, загинули троє цивільних – один у Олексієво-Дружківці, двоє в Костянтинівці. Поранені жителі Краматорська, Олексієво-Дружківки, Костянтинівки та Сергіївки.

«Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 107 людей, у тому числі 12 дітей», – повідомив Філашкін.

Також протягом доби загинув житель Харківщини, повідомив голова області Олег Синєгубов:

«Внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп'янської громади загинув 68-річний чоловік».

«У кожного одне бажання»: настрої у прифронтовому Слов'янську перед Новим роком
«У кожного одне бажання»: настрої у прифронтовому Слов'янську перед Новим роком
Російські війська атакували область КАБами й безпілотниками. Пошкодження інфраструктури зафіксували в Куп’янському та Лозівському районах.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про одного загиблого в області протягом доби. Ще троє людей зазнали поранень внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район.

«Загалом упродовж доби окупанти завдали 697 ударів по 28 населених пунктах Запорізької області», – додав він.

ОВА отримала 53 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Також Федоров повідомив про удар FPV-дроном по автомобілю в Запорізькому районі вранці 31 грудня.


«Внаслідок атаки пошкоджено автівку та поранено двох людей - чоловіка 59-ти років та жінку 56-ти років», – додав він.

За даними голови Херсонщини Олександра Прокудіна, російські війська обстрілювали низку населених пунктів області. Постраждала критична та соціальна інфраструктура – зокрема, житлові будинки, банківська установа, господарча споруда та приватні автомобілі.

«Через російську агресію 5 людей дістали поранення», – повідомив Прокудін.

Влада Сумщини також заявила про жителя області, постраждалого через російські атаки на сусідній Чернігівщині:

«У Чернігівській області внаслідок ворожого удару FPV-дроном по цивільному автомобілю, який розвозив хліб, отримав поранення 47-річний житель Шосткинської громади».


Загалом російські війська обстрілювали 21 населений пункт Сумщини понад 30 разів в 11 територіальних громадах області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Вижив після влучання дрона в будинок: наслідки чергової атаки армії РФ на Київ (відео)
Вижив після влучання дрона в будинок: наслідки чергової атаки армії РФ на Київ (відео)
