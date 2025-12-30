ОВА: сили РФ завдали повторного удару по портовій інфраструктурі Одещини

Через кілька годин після ранкової атаки російські війська завдали повторного удару по портовій інфраструктурі Одещини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



За його даними, внаслідок влучання ударного безпілотника по території одного з портових підприємств сталося загоряння резервуарів з олією, яке рятувальники оперативно ліквідували.



Минулося без постраждалих.

Сьогодні зранку російські війська знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками.

Раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що сили РФ знову атакували портову інфраструктуру Одещини, є пошкодження об’єктів у портах Південний та Чорноморськ. За його словами, пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств. Також пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном під прапором Панами, що перебувало на території порту.

Сили РФ з початку грудня майже щоденно атакують Одещину, цілями атак були, серед іншого, порти. За даними віцепрем’єра Олексія Кулеби, Росія у 2025 році вдвічі збільшила ракетно-дронові атаки на українську портову інфраструктуру.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.