Кулеба: російські дрони знову атакували Одещину, є пошкодження у двох портах

Сили РФ знову атакували портову інфраструктуру Одещини – постраждала людина, є пошкодження, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, через російську атаку є пошкодження об’єктів у портах Південний та Чорноморськ.

Кулеба повідомив, що пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств. Також пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном під прапором Панами, що перебувало на території порту.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина. На місці працюють рятувальники – триває ліквідація наслідків.

Сьогодні зранку російські війська знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Обласна влада повідомила, що попри активну роботу сил ППО, зафіксовані пошкодження промислової та портової інфраструктури в Одеському районі.

Сили РФ з початку грудня майже щоденно атакують Одещину, цілями атак були, серед іншого, порти. За даними в віцепрем’єра Олексія Кулеби, Росія у 2025 році вдвічі збільшила ракетно-дронові атаки на українську портову інфраструктуру.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



