Війська РФ атакували два цивільні судна в Чорному морі, є поранені – ВМС

Російські війська сьогодні завдали удару по двох цивільних суднах в Чорному морі, повідомляє у телеграмі пресслужба Військово-морські сили України.

«Сьогодні росіяни ударними БпЛА атакували судна Emmakris III та Captain Karam, яке заходило до порту для завантаження пшениці. Є поранені серед цивільних», – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

У ВМС наголосили, що порти та цивільне судноплавство є об’єктами цивільної інфраструктури, а атаки на них створюють загрозу життю мирних громадян та підривають глобальну продовольчу безпеку.

Раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що сили РФ знову атакували портову інфраструктуру Одещини, є пошкодження об’єктів у портах Південний та Чорноморськ. За його словами, пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств. Також пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном під прапором Панами, що перебувало на території порту.

Сили РФ з початку грудня майже щоденно атакують Одещину, цілями атак були, серед іншого, порти. За даними віцепрем’єра Олексія Кулеби, Росія у 2025 році вдвічі збільшила ракетно-дронові атаки на українську портову інфраструктуру.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.