Одеса: кількість поранених через російський удар зросла до шести – МВА

На цей момент відомо про шістьох поранених внаслідок нічної російської атаки, повідомила місцева влада.

За даними голови області Олега Кіпера, з них троє дорослих і троє дітей:

«Усі постраждалі – члени двох родин. П’ятеро осіб госпіталізовані, з них троє дітей. Один дорослий перебуває у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості, у тому числі немовля з інгаляційним отруєнням».

Будинок, у якому жили постраждалі, зазнав пошкоджень з другого по шостий поверхи.





Загалом, за даними ОВА, в Одесі пошкоджені чотири багатоквартирних житлові будинки, щонайменше 14 автомобілей та приватні гаражі.



Раніше голова міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомляв про п’ятьох поранених – двох дорослих і трьох дітей.

«У частині міста наразі відсутнє електропостачання. На окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, у зв’язку з чим у деяких мешканців тимчасово немає водо- та теплопостачання», – повідомив Лисак.

Голова МВА додав, що на місці працюють комунальні служби та оперативні штаби для надання допомоги жителям.

Вночі проти 31 грудня російська армія атакувала Одещину. Спершу було відомо про чотирьох поранених, з них троє дітей. Голова області повідомив про атаку на житлову, енергетичну та логістичну інфраструктуру.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



