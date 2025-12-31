ОВА: через нічні російські атаки на Дніпропетровщину постраждали двоє людей

Російська армія атакувала безпілотниками Синельниківський район вночі проти 31 грудня, повідомив голова Дніпропетровської області Владислав Гайваненко.

«Вночі агресор поцілив по Васильківській громаді. Постраждали чоловіки 84 і 52 років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості, отримують необхідну допомогу», – заявив він.

Рятувальники ліквідували пожежі, в районі зруйновані два приватних будинки, ще шість – пошкоджені. Також постраждали магазин, автівки, газогін та лінія електропередач.

Також пошкодження внаслідок ударів FPV-дронами та артилерію зафіксували на Нікопольщині – постраждали приватна оселя, два автомобілі та лінія електропередач.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



