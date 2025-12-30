Влада Чернігівщини оголосила обов’язкову евакуацію з 14 сіл біля кордону з Росією

Рада оборони Чернігівської області ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус 30 листопада.

Він уточнив, що йдеться про населені пункти в Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській громадах.

«Прикордоння під щоденними обстрілами. Попри реальну загрозу, там досі мешкає 300 людей», – заявив Чаус.

За його даними, цього року з прикордоння Чернігівщини виїхали трохи більше ніж 1 400 жителів. Над цим працюють обласна, районні адміністрації та громади.

«Тепер є офіційне рішення про обовʼязкову евакуацію. Таку необхідність вбачають саме військові», – додав голова області.

Він уточнив, що жителів 14 населених пунктів поінформують про місця збору, для евакуації є спеціальні маршрути й транспорт. За словами Чауса, евакуйованих забезпечать житлом для тимчасового проживання.

Голова області очікує, що евакуацію завершать протягом 30 днів.

У листопаді влада Донеччини оголосила обов’язкову евакуацію родин з дітьми із села Комишуваха Краматорської громади.



