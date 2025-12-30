Доступність посилання

Новини | Суспільство

Влада Чернігівщини оголосила обов’язкову евакуацію з 14 сіл біля кордону з Росією

Ілюстраційне фото. Ніжинський район Чернігівщини, наслідки російської атаки на лісове господарство
Ілюстраційне фото. Ніжинський район Чернігівщини, наслідки російської атаки на лісове господарство

Рада оборони Чернігівської області ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус 30 листопада.

Він уточнив, що йдеться про населені пункти в Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській громадах.

«Прикордоння під щоденними обстрілами. Попри реальну загрозу, там досі мешкає 300 людей», – заявив Чаус.

Читайте також: Через атаки РФ знеструмлена частина споживачів на Чернігівщині, Харківщині та Сумщині

За його даними, цього року з прикордоння Чернігівщини виїхали трохи більше ніж 1 400 жителів. Над цим працюють обласна, районні адміністрації та громади.

«Тепер є офіційне рішення про обовʼязкову евакуацію. Таку необхідність вбачають саме військові», – додав голова області.

Він уточнив, що жителів 14 населених пунктів поінформують про місця збору, для евакуації є спеціальні маршрути й транспорт. За словами Чауса, евакуйованих забезпечать житлом для тимчасового проживання.

Голова області очікує, що евакуацію завершать протягом 30 днів.

У листопаді влада Донеччини оголосила обов’язкову евакуацію родин з дітьми із села Комишуваха Краматорської громади.


