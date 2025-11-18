Влада Донеччини оголосила обов’язкову евакуацію дітей з Комишувахи

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області ухвалила почати обов’язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з селища Комишуваха Краматорської громади, повідомив голова області Вадим Філашкін 18 листопада.

За його даними, в населеному пункті залишаються 12 дітей.

«Вкотре закликаю батьків та законних представників дітей – не нехтуйте евакуацією. Це складне рішення, проте воно збереже життя вашим дітям та вам», – заявив він.

Філашкін додав, що російська армія щодня обстрілює область близько 2500 разів, залишатися там небезпечно для життя.

«Усі структурні підрозділи ОДА, правоохоронці, місцева влада працюють у чіткій взаємодії у питаннях евакуації. Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!» – закликав голова області.

На Донеччині місцева влада регулярно закликає жителів евакуюватися через загрозу російських обстрілів. У липні влада Донеччини почала примусову евакуацію з 10 кількох населених пунктів Добропільської та Криворізької громад, де перебували близько 928 дітей.

У серпні почали обов’язкову евакуацію родин з дітьми з міста Дружківка, а також із сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади.