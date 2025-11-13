Із Костянтинівки триває евакуація, там залишаються близько 5 тисяч цивільних – ОВА

У місті Костянтинівка Донецької області залишаються 4800 осіб, повідомив представник Донецької обласної військової адміністрації Дмитро Петлін, передає «Укрінформ».

За його словами, також у передмісті є люди, які ще не встигли евакуюватися.

«У самій Костянтинівській громаді наразі залишається 4 900 людей і у місті Костянтинівка майже така ж цифра – 4 800 мешканців», – сказав Петлін, додавши, що до Костянтинівки ще можуть заїжджати волонтери на броньованому транспорті, тому цивільне населення може евакуюватися.

Напередодні голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що до Покровська і Мирнограда зараз неможливо привезти гуманітарну допомогу. Це пов’язано з інтенсивними бойовими діями. У кожному з цих міст залишаються понад тисяча людей.

Російські війська протягом останніх днів активізували зусилля з проникнення у Покровськ на Донеччині на легкій техніці через південні околиці, повідомила 11 листопада пресслужба 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Тим часом, як повідомляють Сили оборони півдня, українські військові відійшли з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка на Запоріжжі.