ЗСУ відійшли з позицій біля п’яти населених пунктів на Запоріжжі – Сили оборони півдня

Українські військові відійшли з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка на Запоріжжі, повідомили 11 листопада Сили оборони півдня.

«На Запоріжжі, зокрема на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках, вже декілька днів поспіль точаться інтенсивні бої. Ворог застосовує усі види наявного озброєння, щоб витіснити Збройні сили України з утримуваних позицій. Так, за минулі декілька діб тут зафіксовано до сотні бойових зіткнень», – йдеться в повідомленні.

«Внаслідок активізації ворожих штурмових дій, численних спроб інфільтрації, посилення масованого вогневого впливу на наші позиції (щодня понад 400 артобстрілів із застосуванням близько 2000 боєприпасів) і фактичного знищення усіх укриттів і укріплень, з метою збереження життя особового складу Силам оборони довелося відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка», – додали в Силах оборони півдня.

За повідомленням, російські війська намагаються завести в ці населені пункти свої групи закріплення, але українські сили протидіють цим спробам.

«За Яблукове, Рівнопілля і Солодке тривають жорстокі бої. Противник зі східного напрямку прагне охопити Гуляйполе та відрізати логістичні шляхи, які ведуть з Покровського. Бої тривають», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ у зведенні станом на 16:00 повідомили, що на Олександрівському напрямку українські сили відбили сім атак противника поблизу населених пунктів Соснівка, Новомиколаївка, Першотравневе і в бік Солодкого, ще дві атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку, за даними командування ЗСУ, продовжуються бої в районах населених пунктів Зелений Гай й Новоуспенівське.

Раніше сьогодні аналітичний проєкт DeepState повідомив про значне просування армії РФ на північ від Гуляйполя Запорізької області. За повідомленням, до міської межі агресору залишається близько 7 кілометрів.