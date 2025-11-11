Армія РФ «у тумані» зайшла в Покровськ. Відео

Увечері 10 листопада в російських телеграм-каналах з'явилося відео, на якому, як заявлено, російські солдати пішки, на мотоциклах, легкових автомобілях і «буханках» заїжджають до Покровська.

Навколо густий туман, який, як відомо, заважає роботі розвідувальних і ударних дронів. Військовослужбовець ЗСУ Станіслав Бурятов з позивним «Осман» (автор телеграм-каналу «Говорять Снайпер») також опублікував це відео і підтвердив, що на кадрах – блокпост на в'їзді в Покровськ.

Пізніше він додав, що новоприбулих солдатів армії РФ «пофіксили», але від того «реальність не змінилася»: російських військових у місті багато, і їхня кількість збільшується.

У 7-му армійському корпусі ДШВ ЗСУ, який серед інших українських підрозділів обороняє Покровсько-Мирноградську агломерацію, заявили, що за останні дні російська армія активізувала зусилля з проникнення в Покровськ на легкій техніці через його південні околиці – і зараз в місті перебуває понад 300 російських солдатів.

В українському Генштабі вранці 11 листопада повідомили про 63 штурми за добу на напрямку.

Ситуація в районі Покровська-Мирнограда залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів так званої «кишені», а російські війська продовжують наступати в цьому районі, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 10 листопада.

Як зазначають аналітики ISW, російське просування на півночі та заході Покровська останніми днями сповільнилося, ймовірно, через постійні зусилля України щодо контратаки. Водночас армія РФ продовжує наступати у східній та південній частині міста.

На цьому тлі ускладнюється ситуація на північ від Гуляйполя Запорізької області – 11 листопада DeepState повідомив про значне просування армії РФ тут. До міської межі агресору залишається близько 7 кілометрів.

Спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі «РБК-Україна» підтвердив, що ЗСУ довелося відійти поблизу чотирьох сіл на Олександрівському напрямку.

7 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомив, що російські війська зменшили активність у Покровську і очікують на поповнення основними силами.



Темпи просування російських військ на Покровському напрямку тимчасово сповільнилися, але, ймовірно, знову зростуть найближчими днями, спрогнозував у своєму звіті за 8 листопада американський Інститут вивчення війни (ISW)



За даними ЗСУ на той самий день, 8 листопада, оборона в Покровську триває, «логістика українських підрозділів ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі».



Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

