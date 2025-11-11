Генштаб ЗСУ: за добу на фронті було 170 боїв, майже третина – на Покровському напрямку

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 170 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора противник завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 77 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 231 обстріл, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 286 дронів-камікадзе.



На Покровському напрямку українські захисники зупинили 63 атаки агресора у районах населених пунктів Паньківка, Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.

Також на Північно-Слобожанському та Курському напрямках протягом минулої доби було 16 боєзіткнень. Противник здійснив 145 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.



На Костянтинівському напрямку російські загарбники провели 14 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Русин Яр та Софіївка.



Противник продовжує свої атаки на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Минулої доби на Краматорському напрямку наступальних дій військ РФ не було.

7 листопада начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що Покровський напрямок – один із найгарячіших на фронті на сьогоднішній день. «Противник не відмовляється від спроб захопити Покровськ і створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації», – сказав він, додавши, що такий намір російські сили мають вже більше ніж рік.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що російське військове командування залучило 170 000 військовослужбовців до наступальних операцій на Покровському напрямку, але лише у жовтні 2025 року російські війська зазнали рекордних 25 000 вбитих і поранених у цьому районі. Для порівняння Інститут вивчення війни (ISW) нагадує, що російські війська, за повідомленнями, зазнали приблизно 15 000 втрат на Покровському напрямку у січні 2025 року.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



