Зеленський: ситуація у Покровську – складна, оточення на сьогодні немає

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація у Покровську – складна, там зосереджено 170 тисяч російських військ.



«Ситуація у Покровську – складна. Там усі їх сили… Ви знаєте, що в цьому напрямку 170 тисяч зосереджено ворога. Це дуже багато. І на ранок, я розмовляв з головкомом, змін на Покровському немає. У Покровську є руські, наші їх знищують потроху...», – сказав він під час спілкування з журналістами.

Зеленський зазначив, що на сьогодні оточення Покровська немає, українські Сили оборони контролюють ситуацію.

«Безумовно, там з усіх боків є напружена ситуація з ворогами. Пам'ятаєте ситуацію з Курською операцією? Пам'ятаєте інформаційно, як це все було? Дуже багато різного – що в нас 5 чи 8 тисяч, як вони казали, в оточенні, що було брехнею…Вони не домінують сьогодні там, їх багато, але сказати, що вони перемагають Україну – це неправда», – додав він.

Покровський напрямок залишається одним з найактивніших ділянок фронту, де тривають інтенсивні бої.

Минулого тижня, 26 жовтня, Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Російська армія просунулася в межах Покровська – про це вранці 29 жовтня повідомив проєкт DeepState. На мапі бойових дій виросла «червона зона» на півдні міста, а «сіра», яка свідчить про присутність противника, досягла його північних околиць.

Покровськ – місто з населенням близько 7 тис. людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тис.) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



