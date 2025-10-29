«Ситуація на межі критичної». DeepState: армія РФ перерізала трасу між Покровськом і Мирноградом

Російська армія просунулася в межах Покровська – про це вранці 29 жовтня повідомив проєкт DeepState.

На мапі бойових дій виросла «червона зона» на півдні міста, а «сіра», яка свідчить про присутність противника, досягла його північних околиць.

Російські солдати, судячи з мапи, вже розташовуються північніше траси Павлоград – Покровськ, яка з'єднує також Покровськ і Мирноград.

«Ситуація в Покровську на межі критичної і продовжує погіршуватися до того моменту, коли виправити все може бути вже пізно», – зазначили аналітики проєкту.

7-й корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ, який тримає оборону в місті, повідомив, що агресор штурмує Покровськ угрупованням приблизно в 11 тисяч солдатів і показав ймовірний план захоплення міста.

Український Генштаб повідомив вранці 29 жовтня про 45 штурмів армії РФ на цьому напрямку – найбільше з усіх.

У звіті ISW за 26 жовтня зазначається, що Росія використовує місії з інфільтрації (або ж просочення), відсутність суміжних ліній фронту в деяких тактичних районах, а також пов’язане з цим розпорошення сил для перебільшених заяв про здобутки на полі бою. За оцінкою аналітиків, російські війська досягають успіхів поблизу та в межах Покровська та Мирнограда, які є тактично значущими, але, ймовірно, «не віщують неминучого краху української оборони в цьому районі».

